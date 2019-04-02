Вибух у військовій академії Санкт-Петербурга

https://racurs.ua/ua/n120240-vybuh-u-viyskoviy-akademiyi-sankt-peterburga-chetvero-poterpilyh-na-misci-pracuie-fsb.html

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Чотири людини постраждали 2 квітня в результаті вибуху на території Військово-космічної академії імені Можайського в Санкт-Петербурзі, повідомило «Інтерфаксу» джерело в службі міської швидкої допомоги.

«В академії Можайського прогримів вибух, госпіталізовано з травмами чотири людини, ймовірно курсанти», — повідомило джерело.

Агентство уточнило, що вибух стався під час занять в одному з навчальних корпусів академії на другому поверсі. «Можливо, здетонував боєприпас», — цитує «Інтерфакс» слова свого джерела. Внаслідок вибуху нібито обрушився сходовий проліт.

Вибух в Академії Можайського стався, коли міну вирішили перенести, повідомляє 78.ру. На місці працюють ФСБ, Слідчий комітет РФ і прокуратура. Внаслідок вибуху на третьому поверсі залишилися заблоковані 15 осіб, які не можуть спуститися самостійно.

Видання «База» повідомляє, що вибух стався через кілька хвилин після того як в будівлі була оголошена евакуація. За версією журналістів, двоє співробітників академії виявили вибуховий пристрій і вирішили перенести його в безпечне місце, але воно здетонувало.

Академія імені Можайського — політехнічний вуз, який готує фахівців для космічних військ, військ ППО-ПРО, військово-топографічного управління Генштабу та інших силових відомств.

Нагадаємо, що 31 жовтня 2018 року вибух стався у будівлі ФСБ в Архангельську. Загиблий сам приніс бомбу, під час вибуху постраждали троє співробітників спецслужби.