Програмістам вдалося «зламати» автопілот Tesla і направити авто на зустрічну смугу

Програмістам вдалося «обдурити» автопілот Tesla і направити авто на зустрічну смугу. Фото: Тесла

https://racurs.ua/ua/n120239-programistam-vdalosya-zlamaty-avtopilot-tesla-i-napravyty-avto-na-zustrichnu-smugu.html

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Програмісти знайшли уразливість у автопілоті Tesla. Їм вдалося ввести в оману техніку і змусити машину виїхати на зустрічну смугу.

Співробітники компанії Keen Security Lab, яка спеціалізується на кібербезпеці, виявила, що автопілот Tesla може не коректно розпізнавати дорожні смуги, повідомляє прес-служба компанії.

Заради експерименту співробітники компанії намалювали на асфальті три білих квадрата, які частково перекривали розмітку і вели на зустрічну смугу. Автопілот автомобіля розпізнав їх як продовження правої лінії і виїхав на зустрічну смугу. Водночас автомобіль проігнорував ліву смугу.

Співробітники компанії з кібербезпеки повідомили, що подібне навряд чи може статися насправді. Попередній тест, який провели з Tesla у цій компанії з розмиванням розмітки, не зміг «обдурити» автопілот.

Зазначимо, що Ілон Маск пропонує в подарунок Model 3 будь-кому, хто зламає комп’ютерну систему автомобіля. Однак в компанії відреагували на цей експеримент і заявили, що збій стався через зміни фізичного середовища навколо автомобіля, тому програмісти не можуть розраховувати на приз.