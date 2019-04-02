Программистам удалось «обмануть» автопилот Tesla и направить авто на встречную полосу. Фото: Тесла

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Ракурс

Программисты нашли уязвимость в автопилоте Tesla. Им удалось обмануть технику и заставить машину выехать на встречную полосу.

Сотрудники компании Keen Security Lab, которая специализируется на кибербезопасности, выявила, что автопилот Tesla может не корректно распознавать дорожные полосы, сообщает пресс-служба компании.

Ради эксперимента сотрудники компании нанесли на асфальт три белых квадрата, которые частично перекрывали разметку и вели на встречную полосу. Автопилот автомобиля распознал их как продолжение правой линии и выехал на встречную полосу. В тоже время автомобиль проигнорировал левую полосу.

Сотрудники компании по кибербезопасности сообщили, что подобное вряд ли может произойти в действительности. Предыдущий тест, который провели с Tesla в этой компании с размытием разметки, не смог «обмануть» автопилот.

Отметим, что Илон Маск предлагает в подарок Model 3 любому, кто взломает компьютерную систему автомобиля. Однако в компании отреагировали на этот эксперимент и заявили, что сбой произошел из-за изменения физической среды вокруг автомобиля, поэтому программисты не могут рассчитывать на приз.