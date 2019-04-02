Взрыв в военной академии Санкт-Петербурга

https://racurs.ua/n120240-vzryv-v-voennoy-akademii-sankt-peterburga-chetvero-postradavshih-na-meste-rabotaet-fsb.html

Ракурс

Четыре человека пострадали 2 апреля в результате взрыва на территории Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге, сообщил «Интерфаксу» источник в службе городской скорой помощи.

«В академии Можайского прогремел взрыв, госпитализированы с травмами четыре человека, вероятно курсанты», — сообщил источник.

Агентство уточнило, что взрыв произошел во время занятий в одном из учебных корпусов академии на втором этаже. «Возможно, сдетонировал боеприпас», — цитирует «Интерфакс» слова своего источника. В результате взрыва якобы обрушился лестничный пролет.

Взрыв в Академии Можайского произошел, когда мину решили перенести, сообщает 78.ру. На месте работают ФСБ, Следственный комитет РФ и прокуратура. В результате взрыва на третьем этаже остались заблокированы 15 человек, которые не могут спуститься самостоятельно.

Издание «База» сообщает, что взрыв произошел через несколько минут после того как в здании объявили ​​эвакуацию. По версии журналистов, двое сотрудников академии обнаружили взрывное устройство и решили перенести его в безопасное место, но оно сдетонировало.

Академия имени Можайского — политехнический вуз, который готовит специалистов для космических войск, войск ПВО-ПРО, военно-топографического управления Генштаба РФ и других силовых ведомств.

Напомним, что 31 октября 2018 года взрыв произошел в здании ФСБ в Архангельске. Погибший сам принес бомбу, при взрыве пострадали трое сотрудников спецслужбы.