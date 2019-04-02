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Озеро Тітіткака продовжує відкривати свої таємниці, фото: Smithsonian

Стародавні ритуальні артефакти знайшли на дні високогірного південноамериканського озера Тітікака (ФОТО)

2 кві 2019, 17:23
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На дні розташованого високо в Андах південноамериканського озера Тітікака вчені виявили стародавні ритуальні артефакти.

Серед знахідок — золоті медальйони та залишки принесених в жертву лам, чаші, прикрашені золотом, мушлі та каміння, повідомляє видання Smithsonian.

Вік знахідок становить понад 1 тис. років, вони відносяться до культури держави Тіуанако, котра існувала в цьому регіоні тривала приблизно від 550 до 950 року н.е. — за 500 років до приходу сюди інків й була одним з трьох основних центрів сили першого тисячоліття в Андах. Однак, на відміну від інків, про культуру Тіуанако ми знаємо досить мало, зокрема через порівняно невелику кількість виявлених археологічних знахідок. Лише в останні роки археологічні дослідження в регіоні починають заповнювати деякі прогалини. Знайдені артефакти розкривають основи місцевих ритуалів, котрі застосувалися понад тисячу років.

Одним із найбільш цікавих артефактів, знайдених ученими, є посудини для пахощів з зображеннями пум — священних тварин для жителів Тіуанако.

Релігійна іконографія та розташування об'єктів свідчать про те, що паломництво відіграло важливу роль у розвитку цієї ранньої імперії, — практиці, яка пізніше була перейнята цивілізацією інків.

Озеро Тітіткака продовжує відкривати свої таємниці, фото: Smithsonian

Озеро Тітіткака продовжує відкривати свої таємниці, фото: Smithsonian

Нагадаємо, нещодавно в Києві археологи знайшли артефакти давньоруської доби.


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