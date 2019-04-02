Озеро Тітіткака продовжує відкривати свої таємниці, фото: Smithsonian

https://racurs.ua/ua/n120253-starodavni-rytualni-artefakty-znayshly-na-dni-vysokogirnogo-pivdennoamerykanskogo-ozera-titikaka.html

Ракурс

На дні розташованого високо в Андах південноамериканського озера Тітікака вчені виявили стародавні ритуальні артефакти.

Серед знахідок — золоті медальйони та залишки принесених в жертву лам, чаші, прикрашені золотом, мушлі та каміння, повідомляє видання Smithsonian.

Вік знахідок становить понад 1 тис. років, вони відносяться до культури держави Тіуанако, котра існувала в цьому регіоні тривала приблизно від 550 до 950 року н.е. — за 500 років до приходу сюди інків й була одним з трьох основних центрів сили першого тисячоліття в Андах. Однак, на відміну від інків, про культуру Тіуанако ми знаємо досить мало, зокрема через порівняно невелику кількість виявлених археологічних знахідок. Лише в останні роки археологічні дослідження в регіоні починають заповнювати деякі прогалини. Знайдені артефакти розкривають основи місцевих ритуалів, котрі застосувалися понад тисячу років.

Одним із найбільш цікавих артефактів, знайдених ученими, є посудини для пахощів з зображеннями пум — священних тварин для жителів Тіуанако.

Релігійна іконографія та розташування об'єктів свідчать про те, що паломництво відіграло важливу роль у розвитку цієї ранньої імперії, — практиці, яка пізніше була перейнята цивілізацією інків.

Нагадаємо, нещодавно в Києві археологи знайшли артефакти давньоруської доби.