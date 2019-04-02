Магнітні бурі у квітні: коли очікувати і як захиститися

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Декілька магнітних бур очікують українців у квітні. Найсильніший вплив сонячної активності люди можуть відчути на собі 12 квітня.

Цього дня очікується геомагнітне коливання, близьке за силою до магнітної бурі класу G1 (слабка магнітна буря), повідомили у Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

Впродовж місяця можливі геомагнітні коливання, які вплинуть на самопочуття людей. Їх прогнозують 3, 5−7, 16, 24−25 і 27 квітня.

Причиною магнітних бур є спалахи на Сонці. Воно виділяє велику кількість енергії, яка зіштовхується з магнітним полем Землі. Коли сонячна енергія досягає Землі, магнітосфера планети починає коливатися.

Реакція на спалахи сонячної активності індивідуальна. До їхніх впливів особливо чутливі люди з послабленим здоров’ям. Лікарі рекомендують уникати фізичних навантажень у такі дні, не хвилюватися. На тлі магнітних бур можуть виникнути головний біль і нервова напруга.

Старшим людям краще утриматися від тривалих поїздок у цей день. У дні магнітних бур не варто затримуватися на роботі, необхідно висипатись, правильно харчуватися і займатися спортом.