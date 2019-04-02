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Американські військові використовуватимуть швейцарські пістолети-кулемети. Фото: LinkedIn

Армія США взяла на озброєння новий пістолет-кулемет виробництва Швейцарії (ФОТО, ВІДЕО)

2 кві 2019, 17:03
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Нову стрілецьку зброю отримають військовослужбовці армії Сполучених Штатів Америки.

У 2018 році у Пентагоні вирішили взяти на озброєння швейцарський пістолет-кулемет Brügger & Thomet MP9, який використовує набої калібром 9×19 мм. Спершу для армії закуплять 350 одиниць такої зброї і, якщо, все буде гаразд, то в подальшому буде закуплено ще 1 тис. таких пістолетів-кулеметів. Про це повідомляє Naked Science.

Ця зброя легка та компактна, стандартний магазин розрахований на 30 набоїв, є магазини на 15, 20 та 25 патронів. Магазини напівпрозорі, що дає можливість швидко оцінити кількість набоїв.

Пістолет-кулемет Brügger & Thomet APC9 надійде на озброєння армії США. Фото: myshoptet.com

Пістолет-кулемет Brügger & Thomet APC9. Фото: waffen-centrale.de

Нагадаємо, у березні на один із випробувальних полігонів у Російській Федерації перекинули 20 гіперзвукових ракет. Проти такої зброї в даний час США не мають захисту, їх неможливо виявити після запуску.


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