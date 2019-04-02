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Американские военные будут использовать швейцарские пистолеты-пулеметы. Фото: LinkedIn

Армия США взяла на вооружение новый пистолет-пулемет производства Швейцарии (ФОТО, ВИДЕО)

2 апр 2019, 17:03
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Новое стрелковое оружие получат военнослужащие армии Соединенных Штатов Америки.

В 2018 году в Пентагоне решили взять на вооружение швейцарский пистолет-пулемет Brügger & Thomet MP9, который использует патроны калибра 9×19 мм. Сначала для армии закупят 350 единиц такого оружия и, если все будет хорошо, то в дальнейшем будет закуплено еще 1 тыс. таких пистолетов-пулеметов. Об этом сообщает Naked Science.

Это оружие легкое и компактное, стандартный магазин рассчитан на 30 патронов, есть магазины на 15, 20 и 25 патронов. Магазины полупрозрачные, что дает возможность быстро оценить количество патронов.

Пистолет-пулемет Brügger & Thomet APC9 поступит на вооружение армии США. Фото: myshoptet.com

Пистолет-пулемет Brügger & Thomet APC9. Фото: waffen-centrale.de

Напомним, в марте на один из испытательных полигонов в Российской Федерации перебросили 20 гиперзвуковых ракет. Против такого оружия в настоящее время США не имеют защиты, их невозможно обнаружить после запуска.


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