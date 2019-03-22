Россия испытает гиперзвуковые ракеты на полигоне. Фото: Утро

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Гиперзвуковые ракеты были переброшены на один из испытательных полигонов в Российской Федерации.

В ближайшее время российские военнослужащие испытают почти 20 единиц такого оружия. Против гиперзвуковых ракет в настоящее время США не имеют защиты, их невозможно обнаружить после запуска. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники в американской разведке.

«Такие действия Кремля свидетельствуют о том, что РФ имеет достаточно высокие амбиции по разработке таких типов оружия и что они расставили приоритеты именно для этой конкретной программы. Россияне планируют сосредоточиться на точности этих ракет путем испытаний», — отметил источник.

Российская гиперзвуковое ракета класса «воздух-земля» под названием «Кинжал» уже была успешно испытана по меньшей мере трижды. В июле 2018 года она поразила цель на расстоянии около 500 миль.

Также россияне научились запускать эти ракеты с истребителя Миг-31, планируют устанавливать это оружие в стратегический бомбардировщик.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал принять зеркальные и асимметричные меры в ответ на размещение американских ракет в странах Европы.

Как известно, 2 февраля Россия приостановила участие в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), а российские конструкторы и инженеры начали работать над созданием новых видов ракет.