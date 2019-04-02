До другого туру президентських виборів вийшли Володимир Зеленський та Петро Порошенко

https://racurs.ua/ua/n120250-provedennya-debativ-zelenskogo-i-poroshenka-vymagaut-mijnarodni-sposterigachi-ta-ukrayinci.html

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Міжнародна місія спостерігачів ENEMO закликає переможців першого туру президентських виборів — шоумена Володимира Зеленського та чинного президента Петра Порошенка провести дебати.

У першому турі президентських виборів спостерігачами від ENEMO були 373 особи, повідомляє видання Deutsche Welle.

«Ми закликаємо і наголошуємо, що дебати перед другим туром надзвичайно важливі для передвиборчої кампанії», — заявив під час прес-конференції експерт місії ENEMO з питань виборів П'єр Петьє.

У ENEMO зазначають, що перший тур президентських виборів проводився прозоро й ефективно, й переважно відповідав українським законам і міжнародним стандартам, невеликі порушення не вплинули на результати воєвиявлення.

Заклики до проведення дебатів лунають і від українців у соцмережах, де набирає популярності флешмоб #хочубачитидебати, до котрого приєдналися, зокрема, журналіст Майкл Щур та голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія.

Вчора Суспільне мовлення повідомило, що запрошує Порошенка та Зеленського на дебати, зазначивши, що вони проводяться між 19 та 22 годинами в прямому ефірі в останню п’ятницю перед днем повторного голосування.

Нагадаємо, вчора в Центрвиборчкомі офіційно оголосили, що другий тур президентських виборів запланований на 21 квітня.