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Ракурс
Во второй тур президентских выборов вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко

На дебатах Зеленского и Порошенко настаивают международные наблюдатели и украинцы в соцсетях (ФОТО)

2 апр 2019, 16:34
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Международная миссия наблюдателей ENEMO призывает победителей первого тура президентских выборов — шоумена Владимира Зеленского и действующего президента Петра Порошенко провести дебаты.

В первом туре президентских выборов наблюдателями от ENEMO были 373 человека, сообщает издание Deutsche Welle.

«Мы призываем и подчеркиваем, что дебаты перед вторым туром чрезвычайно важны для предвыборной кампании», — заявил во время пресс-конференции эксперт миссии ENEMO по вопросам выборов Пьер Петье.

В ENEMO отмечают, что первый тур президентских выборов проводился прозрачно и эффективно, и преимущественно соответствовал украинским законам и международным стандартам, небольшие нарушения не повлияли на результаты волеизъявления.

Призывы к проведению дебатов звучат и от украинцев в соцсетях, где набирает популярность флешмоб #хочубачитидебати, к которому присоединились, в частности, журналист Майкл Щур и председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

Вчера Общественное вещание сообщило, что приглашает Порошенко и Зеленского на дебаты, отметив, что они проводятся с 19.00 до 22.00 в прямом эфире в последнюю пятницу перед днем повторного голосования.

Напомним, вчера в Центризбиркоме официально объявили, что второй тур президентских выборов запланирован на 21 апреля.


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