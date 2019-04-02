Политолог штаба Зеленского предположил, что его кандидат может не прийти к Порошенко

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский готов к дебатам с Петром Порошенко в случае, если позволит его график как художественного руководителя студии «Квартал 95».

Именно из-за запланированных ранее выступлений Зеленский не пришел на дебаты перед первым туром, сообщил в комментарии OBOZREVATEL политолог и спикер штаба кандидата Зеленского Дмитрий Разумков.

«Владимир готов к этим дебатам. Но я не совсем понимаю относительно графиков, это вопрос пресс-службы», — рассказал Разумков.

Кроме того, политтехнолог сомневается в том, что теледебаты кандидатов на пост президента Украины «нужны украинскому обществу». По его мнению, люди устали от обещаний, которые они получают, в том числе во время дебатов.

Он убежден, что перед проведением дебатов корректно было бы получить отчет от действующей власти.

Напомним, что в понедельник, 1 апреля, общественный вещатель пригласил кандидатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко на дебаты перед вторым туром президентских выборов, который состоится 21 апреля.

НОТУ пришлет официальные приглашения Зеленскому и Порошенко после объявления результатов первого тура выборов. Предвыборные теледебаты проводятся в последнюю пятницу накануне второго тура между 19.00 и 22.00 в прямом эфире.

После завершения голосования Порошенко заявил, что дебаты кандидатов должны обязательно состояться накануне второго тура. Зеленский также заявил, что готов к дебатам с действующим главой государства.