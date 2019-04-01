Общественное ТВ пригласило Зеленского и Порошенко на дебаты перед вторым туром

https://racurs.ua/n120210-obschestvennoe-veschanie-priglasilo-zelenskogo-i-poroshenko-na-debaty-pered-vtorym-turom.html

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Общественный телевещатель пригласил кандидатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко на дебаты перед вторым туром президентских выборов, который состоится 21 апреля.

Общественный вещатель — Национальная общественная телерадиокомпания Украины — предоставит официальные приглашения для участия в дебатах Зеленскому и Порошенко после объявления официальных результатов первого тура выборов, сообщил 1 апреля сайт НОТУ.

Ст. 62 закона «О выборах президента Украины» определяет процедуру и сроки проведения предвыборных теледебатов. Они проводятся в последнюю пятницу накануне второго тура между 19.00 и 22.00 в прямом эфире.

Дебаты должны продолжаться не менее 60 минут. Они также могут ретранслироваться другими ТВ-каналами. Если один из кандидатов проигнорирует приглашение, его временем может воспользоваться конкурент.

Напомним, что по состоянию на 18.00 1 апреля ЦИК обработал 90% протоколов. Зеленский опережает Порошенко на 14%, а третьей идет Юлия Тимошенко.

После завершения голосования Порошенко заявил, что дебаты кандидатов должны обязательно состояться накануне второго тура. Зеленский также заявил, что готов к дебатам с действующим главой государства.