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ЦИК посчитал 90% протоколов, Зеленский опережает Порошенко на 14%, фото — Главком

ЦИК посчитал 90% протоколов, Зеленский опережает Порошенко на 14% (ИНФОГРАФИКА)

1 апр 2019, 18:15
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала почти 90% протоколов по состоянию на 18.00 на 1 апреля.

По данным 89,31% протоколов со всех избирательных участков на выборах побеждает комик Владимир Зеленский. Действующий президент Петр Порошенко уступает ему на 14% и идет вторым, а Юлия Тимошенко — на третьем месте.

Официальные результаты ЦИК на 18.00 таковы:

  1. Владимир Зеленский — 30,26%;
  2. Петр Порошенко — 16,00%;
  3. Юлия Тимошенко — 13,35%;
  4. Юрий Бойко — 11,53%;
  5. Анатолий Гриценко — 7,01%;
  6. Игорь Смешко — 5,98%;
  7. Олег Ляшко — 5,42%;
  8. Александр Вилкул — 4,24%;
  9. Руслан Кошулинский — 1,65%.

Эти данные подтверждают информацию социологов, которые 31 марта проводили национальный экзит-пол. Его итоговые данные также фиксируют преимущество Зеленского (30,6% голосов). На втором месте Петр Порошенко (17,8%), третья — Юлия Тимошенко (14,2%). В первой пятерке также Юрий Бойко (9,7%) и Анатолий Гриценко (7,1%).

Источник: Ракурс


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