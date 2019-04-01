ЦИК посчитал 90% протоколов, Зеленский опережает Порошенко на 14%, фото — Главком

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Ракурс

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала почти 90% протоколов по состоянию на 18.00 на 1 апреля.

По данным 89,31% протоколов со всех избирательных участков на выборах побеждает комик Владимир Зеленский. Действующий президент Петр Порошенко уступает ему на 14% и идет вторым, а Юлия Тимошенко — на третьем месте.

Официальные результаты ЦИК на 18.00 таковы:

Владимир Зеленский — 30,26%; Петр Порошенко — 16,00%; Юлия Тимошенко — 13,35%; Юрий Бойко — 11,53%; Анатолий Гриценко — 7,01%; Игорь Смешко — 5,98%; Олег Ляшко — 5,42%; Александр Вилкул — 4,24%; Руслан Кошулинский — 1,65%.

Эти данные подтверждают информацию социологов, которые 31 марта проводили национальный экзит-пол. Его итоговые данные также фиксируют преимущество Зеленского (30,6% голосов). На втором месте Петр Порошенко (17,8%), третья — Юлия Тимошенко (14,2%). В первой пятерке также Юрий Бойко (9,7%) и Анатолий Гриценко (7,1%).