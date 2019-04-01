Новое ограничение скорости ввели в Киеве с 1 апреля. Фото: Цензор.НЕТ

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Новое ограничение скорости ввели в Киеве с 1 апреля. На определенных участках столичных улиц с 1 апреля по 1 ноября можно передвигаться со скоростью 80 км/ч.

Решение о введении указанного ограничения скорости было принято в прошлом году Киевской городской государственной администрацией по рекомендации патрульной полиции, сообщил на своей странице в Facebook Алексей Билошицкий, первый заместитель начальника патрульной полиции.

В указанный перечень вошли 17 участков на улицах Киева. Так, со скоростью 80 км/ч можно передвигаться по проспекту Победы (от Воздухофлотского моста до улицы Чернобыльской), Большой Кольцевой дороге (от улицы Городской до Минского проспекта), улице Городской (от улицы Стеценко до Гостомельского шоссе после проведения капитального ремонта).

Также введение нового ограничения скорости произошло на участках Кольцевой дороги (от проспекта Победы до улицы Трубулаини), Автодороги Р-69 (от улицы Озерной до черты города Киев), проспектп Бандеры (от проспекта Оболонского до Московского моста), проспектп Ватутина (от Московского моста до Керченской площади), улиці Набережно-Рыбальской (от Гаванского моста до улицы Электриков), Надднепрянского шоссе, Набережного шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе), Столичного шоссе (до ул. Ак. Заболотного), по улицыСаперно-Слободской (от ул. Н. Гринченко до Южного моста), проспекта Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Также новые ограничения установлены на участках Броварского проспекта (от проспекта Освободителей до улицы Братиславской и от улицы Киото до окончания населенного пункта «Киев»), бульвара Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои), улице Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской) и проспектом Соборности (когда будет установлено распределительное транспортное ограждение).

По словам Билошицкого, подобные ограничения могут ввести и местные власти других городов.