Нове обмеження швидкості запровадили у Києві з 1 квітня. Фото: Цензор.НЕТ

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Нове обмеження швидкості ввели у Києві з 1 квітня. На певних ділянках столичних вулиць з 1 квітня по 1 листопада можна пересуватись зі швидкістю 80 км/г.

Рішення про введення вказаного обмеження швидкості було прийнято минулого року Київською міською державною адміністрацією за рекомендацією патрульної поліції, повідомив на своїй сторінці у Facebook Олексій Білошицький, перший заступник начальника патрульної поліції.

До вказаного переліку увійшли 17 ділянок на вулицях Києва. Так, зі швидкістю 80 км/г можна пересуватися проспектом Перемоги (від Повітрофлотського мосту до вулиці Чорнобильської), Великою Кільцевою дорогою (від вулиці Міської до Мінського проспекту), вулицею Міською (від вулиці Стеценка до Гостомельского шосе після проведення капітального ремонту).

Також введення нового обмеження швидкості відбулось на дільницях Кільцевої дороги (від проспекту Перемоги до вулиці Трубулаїні), Автодороги Р-69 (від вулиці Озерної до межі міста Київ), проспекту Бандери (від проспекту Оболонського до Московського мосту), проспекту Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі), вулиці Набережно-Рибальською (від Гаванського мосту до вулиці Електриків), Наддніпрянського шосе, Набережного шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе), Столичниго шосе (до вул. Ак. Заболотного), вулиці Саперно-Слобідській (від вул. М. Грінченка до Південного мосту), проспекту М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

Також нові обмеження встановлено на ділянках Броварського проспекту (від проспекту Визволителів до вулиці Братиславської та від вулиці Кіото до закінчення населеного пункту «Київ»), бульвара Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої), вулиці О. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської) та проспекті Соборності (коли буде встановлено розподільче транспортне огородження).

За словами Білошицького, подібні обмеження може ввести місцева влада інших міст.