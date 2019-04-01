Кесарів розтин підвищує ризик ускладнень для матерів – вчені. Фото: pikabu.

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Кесарів розтин підвищує ризик виникнення ускладнень у матерів в порівнянні з природними пологами. Особлива небезпека існує для породіль старше 35 років. Серед можливих ускладнень вчені називають крововилив.

За останні 20 років популярність кесаревого розтину значно зросла. На нього наважується кожна п’ята жінка, хоча деякі причини для такого втручання медики вважають сумнівними. Не виключається, що підвищені ризики пов’язані з тими ж причинами, що привели породіллю до кесаревого розтину. Про це пишуть французькі вчені в своїй статті для журналу Canadian Medical Association Journal, передає naked-science.

У зв’язку з такою сумною статистикою, вчені у Франції вирішили провести дослідження, для якого взяли 1 тис. 444 жінок з ускладненнями після пологів і 3 тис. 464 добровольців без ускладнень. Француженки були обрані з шести регіонів.

Вчені проаналізували їх дані і проблеми зі здоров’ям, щоб знайти чинники, які могли впливати на базовий ризик і результати пологів. При цьому лікарі виключили з дослідження жінок, у яких спочатку були проблеми зі здоров’ям, ще до пологів.

В результаті дослідження вчені виявили, що в найбільшій небезпеці перебуваєть породіллі старше 35 років, які вибирають кесарів розтин. У більш молодих матерів такий вид пологів призводить до ускладнень в 1,5 разів частіше, ніж у жінок, які народжували природним шляхом. Якщо говорити про породіль старше 35, їх коефіцієнт небезпеки вдвічі вище.

Найпоширенішим ускладненням є крововилив, адже чим старше стає жінка, тим більше погіршується здатність її матки до скорочень.

Вчені вважають, що подальші дослідження допоможуть знайти рішення, яке допоможе убезпечити майбутніх матерів старше 35 років.

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