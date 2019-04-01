В Одесі стартувала традиційна "Гуморина", фото — "Думська"

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Ракурс

Поки більшість громадян стежить за підрахунком голосів на президентських виборах в Одесі стартувала «Гуморина» з нагоди Дня сміху. Її розпочав парад, який цьогоріч присвятили 100-річчю Одеської кіностудії.

Відкрили парад діти в костюмах Чарлі Чапліна. Вони прокрокували червоною доріжкою, покладеною в кінці Дерибасівської. У параді традиційно взяли участь артисти з шоу-групи «Маски», «Дизель-шоу», клоуни і байкери, повідомляє 1 квітня «Думська».

Процесія фінішувала біля сцени на вулиці Ланжеронівській. Тут учасників вітав міський голова Одеси Геннадій Труханов разом зі своєю свитою. Меру цього року вручили грамоту за допомогу у проведенні міжнародного змагання клоунів.

Одесою сьогодні їздив й перероблений під автомобіль з комп’ютерної гри Мad Max ВАЗ-2107. За словами автора ідеї Володимира, для цього він витратив два тижні і запчастини від «Москвича» та «горбатого» «Запорожця».

Після цьогорічного параду кар'єра «безумного Макса» не закінчиться, адже майстер планує розібрати його і переробити у новий символ «Гуморини».

Інший одесит, Віталій, святкує «Гуморину» вже 46 років. Щоразу він видумує нові жарти. Цього року чоловік продавав одеське повітря. Покупцям пропонував широкий асортимент: суміш газів з Дерибасівської та Приморського бульвару, смог Тираспольської дороги та аромати Таїрова.

Одесит Ігор Величкович уже кілька років поспіль святкує «Гуморину» в образі індіанця. Цього року він прийняв спеціальну «Присягу президента українських індіанців». Величкович розташувався на розі Пушкінської і Єврейської вулиць, поблизу міської поліції. Тут він продавав або роздавав різні дрібнички: від смішної трави до риб’ячої шкіри, яка символізує папірус. Крім того, президент індіанців збирає кошти «на пошуки слідів птеродактилів».

Торік «Ракурс» повідомляв, що в Одесі під час святкування традиційної «Гуморини» стався нещасний випадок. На чоловіка раптово впав фрагмент фасаду, коли він проходив повз будівлю.