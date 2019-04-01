Вибори президента в СІЗО: «довічники» підтримали Зеленського, Тимошенко також популярна

Вибори президента в СІЗО. Фото: Сонник

https://racurs.ua/ua/n120202-vybory-prezydenta-v-sizo-dovichnyky-pidtrymaly-zelenskogo-tymoshenko-takoj-populyarna.html

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У мережі оприлюднили копію протоколу з голосування на спеціальній виборчій дільниці, яка розташовувалася у Дніпровському слідчому ізоляторі.

У вказаній установі утримується 779 виборців, серед яких близько 40 осіб, засуджених до довічного позбавлення свободи, повідомив на своїй сторінці у Facebookюрист Микола Хавронюк.

Згідно з оприлюдненими даними, понад 50% виборців (441 ув’язнений) віддали свої голоси за кандидата у президенти Володимира Зеленського. Ще 178 виборців підтримали Юлію Тимошенко, 24 — Петра Порошенка, 17 — Олександра Вілкула, 16 — Юрія Бойка.

Також було оприлюднено дані голосування зі Слідчого ізолятору в Одесі та Чорноморської виправної колонії. В обох цих установах майже 50% голосів набрав Зеленський, на другому місці опинилась Тимошенко, за неї проголосувало 28,33% виборців у СІЗО та 27,87% у колонії. У чоловічих колоніях перемогу здобула Тимошенко, за неї проголосувало 36% в’язнів Південної виправної та 45,3% утримуваних у Одеській № 14.

Раніше повідомлялось, як проголосували українці за кордоном. Найбільш активними виявилися українці з Німеччини, Польщі та Італії. Найбільшу підтримку серед наших співвітчизників за кордоном отримав чинний президент, за нього віддали свої голоси 38,58% виборців, на другому місці Зеленський з 26,14%, а на третьому — Анатолій Гриценко з 10,61%.