Выборы президента в СИЗО. Фото: Сонник

https://racurs.ua/n120202-vybory-prezidenta-v-sizo-osujdennye-na-pojiznennoe-podderjali-zelenskogo-timoshenko-takje.html

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В сети опубликовали копию протокола голосования на специальном избирательном участке, который располагался в Днепровском следственном изоляторе (СИЗО).

В указанном учреждении содержатся 779 человек, среди которых около 40 осужденных на пожизненное лишение свободы, сообщил на своей странице в Facebook юрист Николай Хавронюк.

Согласно обнародованным данным, более 50% избирателей (441 заключенный) отдали свои голоса за кандидата в президенты Владимира Зеленского. Еще 178 избирателей поддержали Юлию Тимошенко, 24 — Петра Порошенко, 17 — Александра Вилкула, а 16 — Юрия Бойко.

Также были обнародованы данные голосования в Следственного изолятора в Одессе и женской Черноморской исправительной колонии. В обоих этих учреждениях почти 50% голосов набрал Зеленский, на втором месте оказалась Тимошенко, за нее проголосовали 28,33% избирателей в СИЗО и 27,87% в колонии. В мужских колониях победу одержала Тимошенко, за нее проголосовали 36% заключенных Южной исправительной и 45,3% содержащихся в Одесской колонии № 14.

Ранее сообщалось, как проголосовали украинцы за рубежом. Наиболее активными оказались украинцы из Германии, Польши и Италии. Наибольшую поддержку среди наших соотечественников за рубежом одержал действующий президент, за него отдали свои голоса 38,58% избирателей, на втором месте Зеленский с 26,14%, а на третьем — Анатолий Гриценко с 10,61%.