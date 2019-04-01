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В Чехии 40 человек пострадали из-за столкновения троллейбуса и трамвая. Фото: hzsjmk
В Чехии 40 человек пострадали из-за столкновения троллейбуса и трамвая (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n120201-v-chehii-40-chelovek-postradali-iz-za-stolknoveniya-trolleybusa-i-tramvaya-foto-video.htmlРакурс
В чешском городе Брно в результате столкновения троллейбуса и трамвая около 40 человек получили травмы разной степени тяжести. У пяти чехов врачи обнаружили серьезные ранения. Инцидент произошел около 14.00 по местному времени.
Приехавшие на место парамедики разделили всех раненых в зависимости о тяжести их травм. В результате количество травмированных было пересмотрено до 25 человек. Об этом сообщает чешское издание news.expats.
Столкновение общественного транспорта произошло в центре города Брно на улице Масна. Сотрудники экстренных служб пытаются установить причины и обстоятельства произошедшего.
На данный момент, улицу закрыли для пешеходного и автомобильного движения, пока полиция и пожарные занимаются ликвидацией последствий транспортного происшествия.
Srážka tramvaje a trolejbusu v Křenové ulici v Brně. Podle záchranářů je zraněných 20 lidí. Z toho několik těžce. @iROZHLAScz@Radiozurnal1pic.twitter.com/GoOqhNe9pq— Petr Tichý (@TichyCRo) 1 апреля 2019 г.
По словам инспекторов безопасности, в момент столкновения в трамвае не было пассажиров. Предварительно ущерб оценили более чем в 1 млн крон (1 млн 182 тыс. грн).
Как ранее сообщал «Ракурс», в Италии на днях в результате столкновения пассажирских поездов пострадали более 50 человек.
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