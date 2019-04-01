У Чехії 40 осіб постраждали через зіткнення тролейбуса і трамвая. Фото: hzsjmk

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Ракурс

У чеському місті Брно в результаті зіткнення тролейбуса і трамвая близько 40 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. У п’ятьох чехів лікарі виявили серйозні поранення. Інцидент стався близько 14.00 за місцевим часом.

Приїхавши на місце парамедиків розділили всіх поранених в залежності про тяжкість їх травм. В результаті кількість травмованих було переглянуто до 25 осіб. Про це повідомляє чеське видання news.expats.

Зіткнення громадського транспорту сталося в центрі міста Брно на вулиці Масна. Співробітники екстрених служб намагаються встановити причини і обставини події.

Наразі, вулицю закрили для пішохідного та автомобільного руху, поки поліція і пожежники займаються ліквідацією наслідків транспортної пригоди.

За словами інспекторів безпеки, в момент зіткнення в трамваї не було пасажирів. Попередньо збитки оцінили в понад 1 млн крон (1 млн 182 тис. грн).

Srážka tramvaje a trolejbusu v Křenové ulici v Brně. Podle záchranářů je zraněných 20 lidí. Z toho několik těžce. @iROZHLAScz@Radiozurnal1pic.twitter.com/GoOqhNe9pq — Petr Tichý (@TichyCRo) 1 апреля 2019 г.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Італії днями в результаті зіткнення пасажирських поїздів постраждали понад 50 осіб.