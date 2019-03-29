Зіткнення двох пасажирських поїздів в Італії

https://racurs.ua/ua/n120021-zitknennya-pasajyrskyh-poyizdiv-v-italiyi-postrajdalo-ponad-50-osib-foto.html

Ракурс

Понад 50 людей постраждали в результаті зіткнення двох пасажирських поїздів в Італії. Аварія сталася увечері 28 березня на станції Інвериго в провінції Комо.

За попередніми даними, потяги зіткнулися через те, що один з них, який прямував з Мілана в Ассо, відправився від станції на заборонений сигнал, повідомляє у Твіттер SOS EMERGENZA.

Машиніст поїзда, який їхав назустріч, вчасно помітив небезпеку і різко загальмував. В результаті зіткнення вийшло не таким сильним, як могло б бути, хоча пасажири отримали травми різного ступеня тяжкості.

Шестеро з них постраждали серйозно, ще 50 осіб відбулися травмами, які не несуть великої загрози здоров’ю.

«Причиною аварії став людський фактор. Однак відзначимо, що на цій ділянці залізничної лінії не спрацювала операційна система безпеки SCMT (технологія, яка запобігла б зіткнення між поїздами)», — оголосило Міністерство інфраструктури і транспорту Італії.

На місце аварії відразу виїхали медики і пожежники, прилетіли й два рятувальні вертольоти.

Рік тому в провінції Мілан зійшов з рейок пасажирський поїзд. Тоді чотири людини загинули, а близько сотні отримали поранення. Аварія сталася через просідання залізничного полотна.

«Ракурс» повідомляв, що на початку березня у чеському місті Брно зіштовхнулися два потяги, які опинилися на одній колії. Внаслідок аварії 22 людини дістали травми різного ступеня тяжкості і ще 250 пасажирів із обох потягів довелося евакуювати.