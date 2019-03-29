Столкновение двух пассажирских поездов в Италии

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Ракурс

Более 50 человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов в Италии. Авария произошла вечером 28 марта на станции Инвериго в провинции Комо.

По предварительным данным, поезда столкнулись из-за того, что один из них, следовавший из Милана в Ассо, отправился от станции на запрещающий сигнал, сообщает в Твиттер SOS EMERGENZA.

Машинист поезда, который ехал навстречу, вовремя заметил опасность и резко затормозил. В результате столкновение получилось не таким сильным, как могло бы быть, хотя пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

Шестеро из них пострадали серьезно, еще 50 человек отделались травмами, которые не несут большой угрозы здоровью.

«Причиной аварии стал человеческий фактор. Однако отметим, что на этом участке железнодорожной линии не сработала операционная система безопасности SCMT (технология, которая предотвратила бы столкновение между поездами)», — объявило Министерство инфраструктуры и транспорта Италии.

На место аварии сразу выехали медики и пожарные, прилетели и два спасательных вертолета.

Год назад в провинции Милан сошел с рельсов пассажирский поезд. Тогда четыре человека погибли, а около сотни получили ранения. Авария произошла из-за проседания железнодорожного полотна.

«Ракурс» сообщал, что в начале марта в чешском городе Брно столкнулись два поезда, которые оказались на одном пути. В результате аварии 22 человека получили травмы различной степени тяжести и еще 250 пассажиров из обоих поездов пришлось эвакуировать.