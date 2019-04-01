В Одессе стартовала традиционная "Юморина", фото — "Думская"

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Ракурс

Пока большинство граждан следит за подсчетом голосов на президентских выборах в Одессе стартовала «Юморина» по случаю Дня смеха. Ее начал парад, который в этом году посвятили 100-летию Одесской киностудии.

Открыли парад дети в костюмах Чарли Чаплина. Они прошагали по красной дорожке, положенной в конце Дерибасовской. В параде традиционно приняли участие артисты из шоу-группы «Маски», «Дизель-шоу», клоуны и байкеры, сообщает 1 апреля «Думская».

Процессия финишировала у сцены на улице Ланжероновской. Здесь участников приветствовал мэр Одессы Геннадий Труханов вместе со своей свитой. Мэру в этом году вручили грамоту за помощь в проведении международного соревнования клоунов.

По Одессе сегодня ездил и переделанный под автомобиль из компьютерной игры Мad Max ВАЗ-2107. По словам автора идеи Владимира, для этого он потратил две недели и запчасти от «Москвича» и «горбатого» «Запорожца».

После нынешнего парада карьера «безумного Макса» не закончится, ведь мастер планирует разобрать его и переделать на новый символ «Юморины».

Другой одессит, Виталий, празднует «Юморину» уже 46 лет. Каждый раз он выдумывает новые шутки. В этом году мужчина продавал одесский воздух. Покупателям предлагал широкий ассортимент: смесь газов с Дерибасовской и Приморского бульвара, смог Тираспольской дороги и ароматы Таирова.

Одессит Игорь Величкович уже несколько лет подряд празднует «Юморину» в образе индейца. В этом году он принял специальную «Присягу президента Украинской индейцев». Величкович расположился на углу Пушкинской и Еврейской улиц, вблизи городской полиции. Здесь он продавал или раздавал разные безделушки: от «смешной» травы до рыбьей кожи, которая символизирует папирус. Кроме того, президент индейцев собирает средства «на поиски следов птеродактилей».

В прошлом году «Ракурс» сообщал, что в Одессе во время празднования традиционной «Юморины» произошел несчастный случай. На мужчину внезапно упал фрагмент фасада, когда он проходил мимо здания.