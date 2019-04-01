Кесарево сечение повышает риск осложнений для матерей – ученые. Фото: pikabu.

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Кесарево сечение повышает риск возникновения осложнений у матерей по сравнению с естественными родами. Особая опасность существует для рожениц старше 35 лет. Среди возможных осложнений ученые называют кровоизлияние.

За последние 20 лет популярность кесарева сечения значительно возросла. На него решается каждая пятая женщина, хотя некоторые причины для такого вмешательства медики считают сомнительными. Не исключается, что повышенные риски связаны с теми же причинами, которые привели роженицу к кесаревому сечению. Об этом пишут французские ученые в своей статье для журнала Canadian Medical Association Journal, передает naked-science.

В связи с такой печальной статистикой, ученые во Франции решили провести исследование, для которого взяли 1 тыс. 444 женщин с осложнениями после родов и 3 тыс. 464 добровольца без осложнений. Француженки были выбраны из шести регионов.

Ученые проанализировали их данные и проблемы со здоровьем, чтобы найти факторы, которые могли влиять на базовый риск и результаты родов. При этом врачи исключили из исследования женщин, у которых изначально были проблемы со здоровьем, еще до родов.

В результате исследования ученые обнаружили, что в наибольшей опасности находятся роженицы старше 35 лет, которые выбирают кесарево сечение. У более молодых матерей такой вид родов приводит к осложнениям в 1,5 раз чаще, чем у женщин, которые рожали естественным путем. Если говорить о роженицах старше 35, их коэффициент опасности вдвое выше.

Самым распространенным осложнением является кровоизлияние, ведь чем старше становится женщина, тем больше ухудшается способность ее матки к сокращениям.

Ученые полагают, что дальнейшие исследования помогут найти решение, которое поможет обезопасить будущих матерей старше 35 лет.

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