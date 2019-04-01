В Україні заборона на вилов раків стартувала 1 квітня. Фото: YouTube

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У 22-х областях України з 1 квітня стартувала заборона на вилов раків через сезон нересту, а в решті двох вона почалася ще 25 березня. Найсуворіше покарання за порушення передбачає штраф до 3 тис. 400 грн та обмеження волі строком до трьох років.

Також до 30 квітня в силі заборона на вилов камбали у північно-західній частині Чорного моря, в Овідіопольському районі, Сухому лимані, Шаболатському лимані та причорноморських лиманах. Заборону встановлено задля збереження чисельності цього виду під час нересту. Про це повідомляє прес-служба Державного агентства рибного господарства.

Під час нересту дозволяється користуватися спінінгом, донною або поплавковою вудкою з одним гачком за межами нерестовищ. Законом заборонено не тільки ловити рибу в недозволених місцях, а й перевищувати добову норму вилову (три кілограми). Під забороною також організація змагань с рибальства та заняття підводним полюванням.

Добувати будівельні матеріали або проводити вибухові роботи у період нересту також заборонено.

За порушення правил рибальства загрожує штраф 34−680 грн, а за незаконний рибний промисел покарання більш жорстоке: штраф у розмірі від 1 тис. 700 грн до 3 тис. 400 грн або обмеження свободи до трьох років, з вилученням добутого та знарядь промислу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Австралії чоловік зловив дивне створіння, частково схоже на рибу, а частково на змію.