Вибори в Україні: на Миколаївщині невідома жінка викрала оригінал протоколу дільничної комісії

Вчора в Україні відбулося голосування на виборах президента, фото: «ЧЕline»

https://racurs.ua/ua/n120196-vybory-v-ukrayini-na-mykolayivschyni-nevidoma-jinka-vykrala-oryginal-protokolu-dilnychnoyi-komisiyi.html

Ракурс

У Миколаєві невідома жінка викрала протокол дільничної виборчої комісії (ДВК).

Інцидент стався біля входу у двір обласної виборчої комісії № 129, повідомляє «Укрінформ» з посиланням на громадянську мережу «Опора».

Зазначається, що до членів ДВК № 480911 підійшла невідома жінка, котра представилася членом окружної комісії й заявила, що потрібно віддати їй пакет з протоколами.

Голові дільничної комісії обличчя цієї жінки здалося знайомим, тож вона віддала їй пакунок. Однак зловмисниця відразу ж його розірвала й, прихопивши з собою один із примірників протоколу, втекла.

На місце інциденту викликали правоохоронців, наразі зловмисницю розшукують.

Членів ДВК відправили перераховувати голоси й складати новий протокол.

Нагадаємо, сьогодні вночі сталося кілька інцидентів, пов’язаних із вчорашнім голосуванням на президентських виборах. Зокрема, у Полтавської області серйозно травмували поліцейського, котрий охороняв виборчу дільницю. У результаті правоохоронця госпіталізували до місцевої лікарні.