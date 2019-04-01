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Вчера в Украине прошло голосование на выборах президента, фото: «ЧЕline»

Выборы в Украине: на Николаевщине неизвестная женщина похитила оригинал протокола участковой комиссии

1 апр 2019, 16:13
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В Николаеве неизвестная женщина похитила протокол участковой избирательной комиссии (УИК).

Инцидент произошел у входа во двор областной избирательной комиссии № 129, сообщает «Укринформ» со ссылкой на гражданскую сеть «Опора».

Отмечается, что к членам УИК № 480911 подошла неизвестная женщина, которая представилась членом окружной комиссии и заявила, что нужно отдать ей пакет с протоколами.

Председателю участковой комиссии лицо этой женщины показалось знакомым, и она отдала ей сверток. Однако злоумышленница сразу же его разорвала и, прихватив с собой один из экземпляров протокола, убежала.

На место инцидента вызвали милицию, в настоящее время злоумышленницу разыскивают.

Членов УИК отправили на пересчет голосов и составление нового протокола.

Напомним, сегодня ночью произошло несколько инцидентов, связанных с вчерашним голосованием на президентских выборах. В частности, в городе Лубны Полтавской области серьезно травмировали полицейского, охранявшего избирательный участок. В результате правоохранителя госпитализировали в местную больницу.


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