Выборы в Украине: на Николаевщине неизвестная женщина похитила оригинал протокола участковой комиссии

Вчера в Украине прошло голосование на выборах президента, фото: «ЧЕline»

https://racurs.ua/n120196-vybory-v-ukraine-na-nikolaevschine-neizvestnaya-jenschina-pohitila-original-protokola-uchastkovoy.html

Ракурс

В Николаеве неизвестная женщина похитила протокол участковой избирательной комиссии (УИК).

Инцидент произошел у входа во двор областной избирательной комиссии № 129, сообщает «Укринформ» со ссылкой на гражданскую сеть «Опора».

Отмечается, что к членам УИК № 480911 подошла неизвестная женщина, которая представилась членом окружной комиссии и заявила, что нужно отдать ей пакет с протоколами.

Председателю участковой комиссии лицо этой женщины показалось знакомым, и она отдала ей сверток. Однако злоумышленница сразу же его разорвала и, прихватив с собой один из экземпляров протокола, убежала.

На место инцидента вызвали милицию, в настоящее время злоумышленницу разыскивают.

Членов УИК отправили на пересчет голосов и составление нового протокола.

Напомним, сегодня ночью произошло несколько инцидентов, связанных с вчерашним голосованием на президентских выборах. В частности, в городе Лубны Полтавской области серьезно травмировали полицейского, охранявшего избирательный участок. В результате правоохранителя госпитализировали в местную больницу.