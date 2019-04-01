Торнадо в Китае поднял в воздух надувной батут

https://racurs.ua/n120195-tornado-v-kitae-podnyal-v-vozduh-naduvnoy-batut-pogibli-dvoe-detey-video.html

Ракурс

Торнадо в Китае снес надувной батут. Удар стихии зафиксировали в уезде Юйчэн в китайской провинции Хэнань.

Сильный порыв ветра пришелся на городской рынок и аттракционы. Онг поднял с земли гигантское облако пыли и песка. Воронка торнадо подняла в воздух на большую высоту и два надувных батута в тот момент, когда на них развлекались люди, сообщает в Твиттер People’s Daily.

Мощный вихрь несколько раз перевернул батуты в воздухе. Погибли два ребенка. Еще 16 детей и двое взрослых получили ранения различной степени тяжести в результате падения с высоты. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

«Ракурс» сообщал о случае, который произошел 28 марта в турецкой Анталии. Во время шторма сильный ветер поднял в воздух мужчину, который пытался удержать большой зонт во дворе местного кафе.