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Ракурс
Торнадо в Китае поднял в воздух надувной батут

Торнадо в Китае поднял в воздух надувной батут, погибли двое детей (ВИДЕО)

1 апр 2019, 15:58
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Торнадо в Китае снес надувной батут. Удар стихии зафиксировали в уезде Юйчэн в китайской провинции Хэнань.

Сильный порыв ветра пришелся на городской рынок и аттракционы. Онг поднял с земли гигантское облако пыли и песка. Воронка торнадо подняла в воздух на большую высоту и два надувных батута в тот момент, когда на них развлекались люди, сообщает в Твиттер People’s Daily.

Мощный вихрь несколько раз перевернул батуты в воздухе. Погибли два ребенка. Еще 16 детей и двое взрослых получили ранения различной степени тяжести в результате падения с высоты. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

«Ракурс» сообщал о случае, который произошел 28 марта в турецкой Анталии. Во время шторма сильный ветер поднял в воздух мужчину, который пытался удержать большой зонт во дворе местного кафе.

Источник: Ракурс


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