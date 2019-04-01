Торнадо в Китаї підняв у повітря надувний батут

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Ракурс

Торнадо в Китаї зніс надувний батут. Удар стихії зафіксували у повіті Юйчен в китайській провінції Хенань.

Сильний порив вітру припав на міський ринок та атракціони і підняв із землі гігантську хмару пилу та піску. Воронка торнадо підняла в повітря на велику висоту два надувних батута у той момент, коли на них розважалися люди, повідомляє у Твіттер People’s Daily.

Потужний вихор декілька разів перевернув батути у повітрі. Загинули дві дитини. Ще 16 дітей і двоє дорослих отримали поранення різного ступеня тяжкості у результаті падіння з висоти. Одна дитина перебуває у важкому стані.

«Ракурс» повідомляв про випадок, який стався 28 березня у турецькій Анталії. Під час шторму сильний вітер підняв у повітря чоловіка, який намагався утримати велику парасолю в дворі місцевого кафе.