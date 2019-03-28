Інцидент стався під час шторму в провінції Османіє

https://racurs.ua/ua/n119998-meri-poppins-po-turecky-sylnyy-viter-pidnyav-u-povitrya-cholovika-z-parasoleu-v-provinciyi.html

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Під час шторму в південній турецькій провінції Османие сильний вітер підняв у повітря чоловіка, який намагався утримати велику парасолю в дворі місцевого кафе.

Садик Коджадалли наступив на підставку парасолі, конструкцію утримувала ще одна людина, але сили вітру виявилося достатньо, щоб змусити парасолю летіти разом із чоловіком, повідомляє видання Daily Sabah.

Відео, що набирає популярність в інтернеті, завершується тим, що Коджадалли разом із парасолею відлітають із поля зору камери відеоспостереження, котра зафільмувала момент.

На щастя, інцидент закінчився без смертельних випадків — сам Коджадалли пізніше розповів журналістам, що не отримав жодних травм. Усвідомивши, що парасоля буде летіти далі, він зістрибнув з висоти трьох або чотирьох метрів над землею.

Однак конструкція пізніше впала на іншого чоловіка, серйозно його травмувавши. У потерпілого переламані стопа і кілька ребер.

Нагадаємо, у січні сильний вітер перекинув автобус, котрий підвозив пасажирів до літака в аеропорту турецької Анталії. У той день через негоду загинув 13-річний підліток, ще понад 10 осіб отримали серйозні поранення.