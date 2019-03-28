Инцидент произошел во время шторма в провинции Османие

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Ракурс

Во время шторма в южной турецкой провинции Османие сильный ветер поднял в воздух мужчину, пытавшегося удержать большой зонт во дворе местного кафе.

Садык Коджадаллы наступил на основание зонта, конструкцию удерживал еще один человек, но силы ветра оказалось достаточно, чтобы заставить зонт лететь вместе с мужчиной, сообщает издание Daily Sabah.

Набирающее популярность в интернете видео завершается тем, что Коджадаллы вместе с зонтом улетают из поля зрения камеры видеонаблюдения, запечатлевшей момент.

К счастью, инцидент закончился без смертельных случаев — сам Коджадаллы позже рассказал журналистам, что не получил никаких травм. Осознав, что зонт будет лететь дальше, он спрыгнул с высоты трех или четырех метров над землей.

Однако конструкция позже упала на другого мужчину, серьезно его травмировав. У пострадавшего переломаны стопа и несколько ребер.

Напомним, в январе сильный ветер перевернул автобус, подвозивший пассажиров к самолету в аэропорту турецкой Анталии. В тот день из-за непогоды погиб 13-летний подросток, еще более 10 человек получили серьезные ранения.