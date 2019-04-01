В Украине запрет на вылов раков стартовал 1 апреля. Фото: YouTube

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В 22-х областях Украины с 1 апреля стартовал запрет на вылов раков из-за сезона нереста, а в остальных двух он началась еще 25 марта. Самое строгое наказание за нарушение предусматривает штраф до 3 тыс. 400 грн и ограничение свободы сроком до трех лет.

Также до 30 апреля в силе запрет на вылов камбалы в северо-западной части Черного моря, в Овидиопольском районе, Сухом лимане, Шаболатском лимане и причерноморских лиманах. Запрет установлен для сохранения численности этого вида во время нереста. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства.

Во время нереста разрешается пользоваться спиннингом, донной или поплавочной удочкой с одним крючком за пределами нерестилищ. Законом запрещено не только ловить рыбу в неположенных местах, но и превышать суточную норму вылова (три килограмма). Под запретом также организация соревнований по рыболовству и занятия подводной охотой.

Добывать строительные материалы или проводить взрывные работы в период нереста также запрещено.

За нарушение правил рыболовства грозит штраф 34−680 грн, а за незаконный рыбный промысел наказание более строгое: штраф в размере от 1 тыс. 700 грн до 3 тыс. 400 грн или ограничение свободы до трех лет с изъятием добытого и орудий промысла.

Напомним, ранее сообщалось, что в Австралии мужчина поймал странное существо, частично похоже на рыбу, а частично на змею.