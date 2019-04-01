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ЦВК порахувала 90% протоколів, Зеленський випереджає Порошенка на 14%, фото — Главком
ЦВК порахувала 90% протоколів, Зеленський випереджає Порошенка на 14% (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n120207-cvk-porahuvala-90-protokoliv-zelenskyy-vyperedjaie-poroshenka-na-14-infografika.htmlРакурс
Центральна виборча комісія (ЦВК) опрацювала майже 90% протоколів станом на 18.00 1 квітня.
За даними 89,31% протоколів з усіх виборчих дільниць на виборах перемагає комік Володимир Зеленський. Чинний президент Петро Порошенко поступається йому на 14% і йде другим, а Юлія Тимошенко — на третьому місці.
Офіційні результати ЦВК на 18.00 такі:
- Володимир Зеленський — 30,26%;
- Петро Порошенко — 16,00%;
- Юлія Тимошенко — 13,35%;
- Юрій Бойко — 11,53%;
- Анатолій Гриценко — 7,01%;
- Ігор Смешко — 5,98%;
- Олег Ляшко — 5,42%;
- Олександр Вілкул — 4,24%;
- Руслан Кошулинський — 1,65%.
Ці дані підтверджують інформацію соціологів, які 31 березня проводили національний екзит-пол. Його підсумкові дані також фіксують перевагу Зеленського (30,6% голосів). На другому місці Петро Порошенко (17,8%), третя — Юлія Тимошенко (14,2%). У першій п’ятірці також Юрій Бойко (9,7%) та Анатолій Гриценко (7,1%).
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