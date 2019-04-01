ЦВК порахувала 90% протоколів, Зеленський випереджає Порошенка на 14%, фото — Главком

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Центральна виборча комісія (ЦВК) опрацювала майже 90% протоколів станом на 18.00 1 квітня.

За даними 89,31% протоколів з усіх виборчих дільниць на виборах перемагає комік Володимир Зеленський. Чинний президент Петро Порошенко поступається йому на 14% і йде другим, а Юлія Тимошенко — на третьому місці.

Офіційні результати ЦВК на 18.00 такі:

Володимир Зеленський — 30,26%; Петро Порошенко — 16,00%; Юлія Тимошенко — 13,35%; Юрій Бойко — 11,53%; Анатолій Гриценко — 7,01%; Ігор Смешко — 5,98%; Олег Ляшко — 5,42%; Олександр Вілкул — 4,24%; Руслан Кошулинський — 1,65%.

Ці дані підтверджують інформацію соціологів, які 31 березня проводили національний екзит-пол. Його підсумкові дані також фіксують перевагу Зеленського (30,6% голосів). На другому місці Петро Порошенко (17,8%), третя — Юлія Тимошенко (14,2%). У першій п’ятірці також Юрій Бойко (9,7%) та Анатолій Гриценко (7,1%).