Суспільне ТБ запросило Зеленського та Порошенка на дебати перед другим туром

https://racurs.ua/ua/n120210-suspilne-tb-zaprosylo-zelenskogo-ta-poroshenka-na-debaty-pered-drugym-turom.html

Ракурс

Суспільний мовник запросив кандидатів Володимира Зеленського та Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів, який відбудеться 21 квітня.

Суспільний мовник — Національна суспільна телерадіокомпанія України — надасть офіційні запрошення до участі в дебатах Зеленському та Порошенку після оголошення офіційних результатів першого туру виборів, повідомляє 1 квітня сайт НСТУ.

Ст. 62 закону «Про вибори президента України» визначає процедуру й строки проведення передвиборчих теледебатів. Вони проводяться в останню п’ятницю напередодні другого туру між 19.00 та 22.00 у прямому ефірі.

Дебати мусять тривати не менше ніж 60 хвилин. Вони також можуть ретранслюватися іншими ТБ-каналами. Якщо один з кандидатів проігнорує запрошення, його час може використати конкурент.

Нагадаємо, що станом на 18.00 1 квітня ЦВК опрацювала 90% протоколів. Зеленський випереджає Порошенка на 14%, а третьою йде Юлія Тимошенко.

Після завершення голосування Порошенко заявив, що дебати кандидатів повинні обов’язково відбутися напередодні другого туру. Зеленський також заявив, що готовий до дебатів з чинним главою держави.