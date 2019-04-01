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Ракурс
Суспільне ТБ запросило Зеленського та Порошенка на дебати перед другим туром

Суспільне ТБ запросило Зеленського та Порошенка на дебати перед другим туром

1 кві 2019, 19:13
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Суспільний мовник запросив кандидатів Володимира Зеленського та Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів, який відбудеться 21 квітня.

Суспільний мовник — Національна суспільна телерадіокомпанія України — надасть офіційні запрошення до участі в дебатах Зеленському та Порошенку після оголошення офіційних результатів першого туру виборів, повідомляє 1 квітня сайт НСТУ.

Ст. 62 закону «Про вибори президента України» визначає процедуру й строки проведення передвиборчих теледебатів. Вони проводяться в останню п’ятницю напередодні другого туру між 19.00 та 22.00 у прямому ефірі.

Дебати мусять тривати не менше ніж 60 хвилин. Вони також можуть ретранслюватися іншими ТБ-каналами. Якщо один з кандидатів проігнорує запрошення, його час може використати конкурент.

Нагадаємо, що станом на 18.00 1 квітня ЦВК опрацювала 90% протоколів. Зеленський випереджає Порошенка на 14%, а третьою йде Юлія Тимошенко.

Після завершення голосування Порошенко заявив, що дебати кандидатів повинні обов’язково відбутися напередодні другого туру. Зеленський також заявив, що готовий до дебатів з чинним главою держави.

Джерело: Ракурс


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