Політолог штабу Зеленського припустив, що його кандидат може не прийти до Порошенка

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Кандидат у президенти України Володимир Зеленський готовий до дебатів із Петром Порошенком у випадку, якщо дозволить його графік як художнього керівника студії «Квартал 95».

Саме через заплановані раніше виступи Зеленський не прийшов на дебати перед першим туром, повідомив в коментарі OBOZREVATEL політолог і спікер штабу кандидата Зеленського Дмитро Разумков.

«Володимир готовий до цих дебатів. Але я не зовсім розумію щодо графіків, це питання до прес-служби», — розповів Разумков.

Крім того, політтехнолог сумнівається в тому, що теледебати кандидатів на посаду президента України «потрібні українському суспільству». На його думку, люди втомилися від обіцянок, які вони отримують, у тому числі під час дебатів.

Він переконаний, що перед проведенням дебатів коректніше було б отримати звіт від діючої влади.

Нагадаємо, що у понеділок, 1 квітня, Суспільний мовник запросив кандидатів Володимира Зеленського та Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів, який відбудеться 21 квітня.

НСТУ надішле офіційні запрошення Зеленському та Порошенку після оголошення результатів першого туру виборів. Передвиборчі теледебати проводяться в останню п’ятницю напередодні другого туру між 19.00 та 22.00 у прямому ефірі.

Після завершення голосування Порошенко заявив, що дебати кандидатів повинні обов’язково відбутися напередодні другого туру. Зеленський також заявив, що готовий до дебатів з чинним главою держави.