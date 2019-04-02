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Ракурс
Магнитные бури в апреле: когда ожидать и как защититься

Магнитные бури в апреле: когда ожидать и как защититься (ИНФОГРАФИКА)

2 апр 2019, 17:20
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Несколько магнитных бурь ожидают украинцев в апреле. Самое сильное влияние солнечной активности люди могут почувствовать на себе 12 апреля.

В этот день ожидается геомагнитное колебания, близкое по силе к магнитной бури класса G1 (слабая магнитная буря), сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

В течение месяца возможны геомагнитные колебания, которые повлияют на самочувствие людей. Их прогнозируют 3, 5−7, 16, 24−25 и 27 апреля.

Пик магнитных бурь придется на 12 апреля, фото — tesis.lebedev.ru

Причиной магнитных бурь являются вспышки на Солнце. Оно выделяет большое количество энергии, которое сталкивается с магнитным полем Земли. Когда солнечная энергия достигает Земли, магнитосфера планеты начинает колебаться.

Реакция на вспышки солнечной активности индивидуальна. К их воздействий особенно чувствительны люди с ослабленным здоровьем. Врачи рекомендуют избегать физических нагрузок в такие дни, не волноваться. На фоне магнитных бурь могут возникнуть головная боль и нервное напряжение. Пожилым людям лучше воздержаться от длительных поездок в этот день. В дни магнитных бурь не стоит задерживаться на работе, необходимо высыпаться, правильно питаться и заниматься спортом.

Источник: Ракурс


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