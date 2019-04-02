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Озеро Тититкака продолжает открывать свои тайны, фото: Smithsonian

Древние ритуальные артефакты нашли на дне высокогорного южноамериканского озера Титикака (ФОТО)

2 апр 2019, 17:23
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На дне расположенного высоко в Андах южноамериканского озера Титикака ученые обнаружили древние ритуальные артефакты.

Среди находок — золотые медальоны и остатки принесенных в жертву лам, чаши, украшенные золотом, ракушки и камни, сообщает издание Smithsonian.

Возраст находок составляет более 1 тыс. лет, они относятся к культуре государства Тиуанако, которая существовала в этом регионе продолжалась примерно от 550 до 950 года н. э. — за 500 лет до прихода сюда инков и была одним из трех основных центров силы первого тысячелетия в Андах. Однако, в отличие от инков, о культуре Тиуанако мы знаем довольно мало, в частности из-за сравнительно небольшого количества обнаруженных археологических находок. Лишь в последние годы археологические исследования в регионе начинают заполнять некоторые пробелы. Найденные артефакты раскрывают основы местных ритуалов, которые применялись более тысячи лет.

Одним из самых интересных артефактов, найденных учеными, являются сосуды для благовоний с изображениями пум — священных животных для жителей Тиуанако.

Религиозная иконография и расположения объектов свидетельствуют о том, что паломничество сыграло важную роль в развитии этой ранней империи — практике, которая позже была перенята цивилизацией инков.

Озеро Тититкака продолжает открывать свои тайны, фото: Smithsonian

Озеро Тититкака продолжает открывать свои тайны, фото: Smithsonian

Напомним, недавно в Киеве археологи нашли артефакты древнерусского времени.


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