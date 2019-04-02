Артефакты древнерусского периода нашли археологи в Киеве (ФОТО)https://racurs.ua/n120233-artefakty-drevnerusskogo-perioda-nashli-arheologi-v-kieve-foto.htmlРакурс
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Археологам удалось обнаружить захоронения
Впрочем, на указанном участке были найдены и более древние артефакты: древнерусские кресты-энколпионы, княжеские свинцовые печати, медная жестянка и прочее. Также археологам удалось найти большое количество монет и товарных пломб XIX в. Эти находки характерны для портовой зоны, в которой, собственно, и проводилась экспедиция.
Также ученые обнаружили остатки подвалов-кладовых и хозяйственных построек. Руководитель экспедиции Всеволод Ивакин сообщил о том, что после окончания работ все находки будут отреставрированы и подготовлен отчет с их подробным описанием.