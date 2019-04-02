Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Артефакты древнерусского периода нашли археологи в Киеве. Фото: Страна.ру

Артефакты древнерусского периода нашли археологи в Киеве (ФОТО)

2 апр 2019, 12:46
999

Улицу XVII—XVIII вв. нашли археологи в центре Киева. Во время проведения охранно-спасательных исследований на улице Щекавицкой были найдены артефакты древнерусского периода и более поздние культурные наслоения.

Археологам удалось обнаружить захоронения XVII—XVIII вв. и улицу, которая была образована после масштабного пожара в 1811 году, сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации.

Впрочем, на указанном участке были найдены и более древние артефакты: древнерусские кресты-энколпионы, княжеские свинцовые печати, медная жестянка и прочее. Также археологам удалось найти большое количество монет и товарных пломб XIX в. Эти находки характерны для портовой зоны, в которой, собственно, и проводилась экспедиция.

Также ученые обнаружили остатки подвалов-кладовых и хозяйственных построек. Руководитель экспедиции Всеволод Ивакин сообщил о том, что после окончания работ все находки будут отреставрированы и подготовлен отчет с их подробным описанием.

Артефакты древнерусского периода нашли археологи в Киеве. Фото: kyivcity.gov.ua

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Дело «украинских диверсантов»: российская прокуратура просит для Дудки и Бессарабова 15 лет тюрьмы

Подконтрольная Российской Федерации прокуратура Крыма просит 15 и 14 лет лишения свободы для фигурантов дела так называемых украинских диверсантов Владимира Дудки и Алексея Бессарабова

Новости Украины
16:25

Война с Россией и экономические проблемы: партия Меркель указала, почему Зеленский должен поскорее показать свою команду

Немецкие политики ожидают конкретики от кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского относительно его команды и политических позиций

Новости мира
13:13