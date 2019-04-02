Артефакты древнерусского периода нашли археологи в Киеве. Фото: Страна.ру

https://racurs.ua/n120233-artefakty-drevnerusskogo-perioda-nashli-arheologi-v-kieve-foto.html

Ракурс

Улицу XVII—XVIII вв. нашли археологи в центре Киева. Во время проведения охранно-спасательных исследований на улице Щекавицкой были найдены артефакты древнерусского периода и более поздние культурные наслоения.

Археологам удалось обнаружить захоронения XVII—XVIII вв. и улицу, которая была образована после масштабного пожара в 1811 году, сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации.

Впрочем, на указанном участке были найдены и более древние артефакты: древнерусские кресты-энколпионы, княжеские свинцовые печати, медная жестянка и прочее. Также археологам удалось найти большое количество монет и товарных пломб XIX в. Эти находки характерны для портовой зоны, в которой, собственно, и проводилась экспедиция.

Также ученые обнаружили остатки подвалов-кладовых и хозяйственных построек. Руководитель экспедиции Всеволод Ивакин сообщил о том, что после окончания работ все находки будут отреставрированы и подготовлен отчет с их подробным описанием.