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Сын Шумахера дебютировал за рулем болида "Формулы-1"

Сын Шумахера дебютировал за рулем болида «Формулы-1» (ВИДЕО)

2 апр 2019, 12:33
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Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера Мик дебютировал за рулем болида «королевских гонок» на тестах в Бахрейне.

Мик Шумахер стал членом академии «Феррари» в январе. Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды «Феррари».

Шумахер-младший до этого не имел опыта управления болидом «Формулы-1», он только однажды провел демонстрационный заезд за рулем болида своего отца образца 1994 года.

20-летний немец проводит тесты в составе «Феррари», с которой его отец выиграл пять чемпионских титулов. В среду, 3 апреля, гонщик сядет за руль болида команды «Альфа Ромео».

Мик Шумахер стал членом академии «Феррари» в январе 2019 года. Прошлый сезон он провел в европейской «Формуле-3» и стал чемпионом гоночной серии. В текущем сезоне он выступает в чемпионате «Формула-2».

Отец Мика, Михаэль Шумахер, в декабре 2013 года на горнолыжной трассе во Франции получил серьезную черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. Он проходит восстановительные процедуры с сентября 2014 года. На данный момент подробности о состоянии Шумахера не разглашаются по требованию семьи пилота.

Источник: Ракурс


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