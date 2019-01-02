Шумахер в надежных руках: семья легенды автоспорта поздравила фанатов с 50-летием гонщика

Михаэль Шумахер, фото — Фейсбук

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Racurs.ua

Семья Михаэля Шумахера выступила с заявлением накануне 50-летия немецкого гонщика.

Его текст появился 2 января на официальной странице Михаэля в Фейсбук.

«Не сомневайтесь: Михаэль в надежных руках, мы делаем все возможное, чтобы ему помочь. Пожалуйста, поймите, мы сохраняем конфиденциальность относительно состояния его здоровья в его же интересах», — говорится в заявлении.

Родные немецкого пилота поблагодарили всех, кто переживает за него, а также поздравили их с Новым годом и с юбилеем их любимца — Шумахеру в четверг, 3 января, исполнится 50 лет.

В середине декабря мировые СМИ сообщили о значительном улучшении состояния Шумахера. Британская Daily Mail писала, что семикратный чемпион мира по гонкам в классе «Формула-1» чувствует себя лучше — легендарный немец якобы уже не прикован к постели и не подключен к аппаратам искусственного жизнеобеспечения.

Михаэль до сих пор является рекордсменом по количеству чемпионских титулов «Формулы-1». Первые два — в 1994 и 1995 годах — он завоевал еще в составе итальянской команды «Бенеттон». В составе «Феррари» немец завоевал еще пять титулов и в 2012 году завершил карьеру, объяснив это отсутствием должной мотивации.

В декабре 2013 года немец получил тяжелую травму головы, катаясь на горных лыжах вместе с сыном во французских Альпах. Автогонщик вылетел на неподготовленный склон, споткнулся о камень и ударился в скалу. Шлем должен был защитить спортсмена от серьезных повреждений, но установленная на нем камера сыграла роковую роль.

У Шумахера произошло кровоизлияние в мозг, ему провели две сложные нейрохирургические операции.

Сейчас пилот вместе с родными живет на берегу Женевского озера. При этом семья тщательно скрывает от прессы детали состояния Михаэля, а допуск к нему имеют только близкие друзья.

Лечение Шумахера требует серьезных средств — еженедельно на эти нужды расходуется 50 тыс. Фунтов.