Недвижимость Продана арестовал суд

Недвижимость Мирослава Продана арестовал суд. Фото: Страна

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На недвижимость Мирослава Продана, бывшего исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины, суд наложил арест.

Соломенский райсуд Киева в начале декабря рассмотрел ходатайство прокуратуры и частично удовлетворил его, арестовав недвижимое имущество Продана, сообщают сегодня «Українські новини», ссылаясь на представителя учреждения Яну Квитченко.

Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревает Продана в незаконном обогащении на 89 млн грн. Ранее упомянутый Соломенский суд отказался взять под стражу бывшего главу Фискальной службы. САП обжаловала это решение в апелляционной инстанции, однако там прокуратуре также отказали в удовлетворении жалобы и решение райсуда осталось в силе.

Как сообщал «Ракурс», Кабинет министров Украины в сентябре 2018 года уволил Продана с должности и. о. председателя ГФС.