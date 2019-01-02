Взрыв в Магнитогорске: жители злополучного дома не чувствовали запаха газа (ФОТО)

Местные утверждают, что не слышали запаха газа возле дома, фото — verstov.info

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Жители злосчастного 10-этажного дома в Магнитогорске, взрыв в котором разрушил утром 31 декабря целый подъезд, начали рассказывать обстоятельства трагического утра.

Местные журналисты нашли Евгения Юрченко, который чудом спасся от смерти.

По словам 32-летнего мужчины, когда он вернулся в подъезд, не сразу понял, что произошло, сообщает «Верстов.Инфо».

Юрченко жил на 10-м этаже в однокомнатной квартире седьмого подъезда. За 15 минут до взрыва Евгений вышел на улицу, ведь решил накануне Нового года как можно раньше поехать к родителям в Белорецк.

«Вышел из подъезда и пошел в сторону улицы Сталеваров, там у меня гараж. Когда зашел на территорию гаражей, то услышал взрыв. Я вздрогнул, потому что по земле пошла сильная вибрация. Сначала подумал, что в гаражах у кого-то газовый баллон взорвался», — рассказал Юрченко.

Когда он прибежал к своему дому, там уже стояли люди. В воздухе витало серое облако пыли. Мужчина подумал сначала, что упал козырек подъезда. Он перепарковал машину и подошел к подъезду. Только тогда Евгений заметил, что его квартиры на 10 этаже уже нет.

Также Евгений рассказал, что запаха газа в подъезде того трагического утра он не испытывал.

«У меня с обонянием все в порядке. Никакого запаха газа не было. Его же невозможно не почувствовать, он кислым пахнет. Меня и полицейские спрашивали, видел ли я что-то необычное. Но никого в подъезде не было, даже собачники не выходили», — сообщил свидетель взрыва.

Между тем после обеда 2 января из-под завалов извлекли тело еще одного человека. Количество отысканных жертв взрыва в Магнитогорске возросло до 21 человека.