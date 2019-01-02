Вибух у Магнітогорську: мешканці злощасного будинку не відчували запаху газу (ФОТО)

Місцеві переконують, що не чули запаху газу біля будинку, фото — verstov.info

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Мешканці злощасного 10-поверхового будинку у Магнітогорську, вибух у якому зруйнував уранці 31 грудня цілий під’їзд, почали розповідати обставини трагічного ранку.

Місцеві журналісти відшукали Євгена Юрченка, який дивом врятувався від смерті.

За словами 32-річного чоловіка, коли він повернувся до під’їзду, не відразу зрозумів, що сталося, повідомляє «Верстов.Інфо».

Юрченко мешкав на 10-му поверсі в однокімнатній квартирі у сьомому під’їзді. За 15 хвилин до вибуху Євген вийшов на вулицю, адже вирішив напередодні Нового року якомога раніше поїхати до батьків у Белорєцьк.

«Вийшов з під’їзду і пішов у бік вулиці Сталеварів, там у мене гараж. Коли зайшов на територію гаражів, то почув вибух. Я аж здригнувся, бо по землі пішла сильна вібрація. Спочатку подумав, що в гаражах у когось газовий балон вибухнув», — розповів Юрченко.

Коли він прибіг до свого будинку, там вже стояли люди. В повітрі витала сіра хмара пилу. Чоловік подумав спочатку, що впав козирок під’їзду. Він перепаркував машину і підійшов до під’їзду. Тільки тоді Євген помітив, що його квартири на 10 поверсі вже немає.

Також Євген розповів, що запаху газу в під’їзді того трагічного ранку він не відчував.

«У мене з нюхом все в порядку. Ніякого запаху газу не було. Його ж неможливо не відчути, він кислим пахне. Мене і поліцейські питали, чи бачив я щось незвичайне. Але нікого в під’їзді не було, навіть собачники не виходили», — повідомив свідок вибуху.

Тим часом 2 січня по обіді з-під завалів будинку витягли тіло ще однієї людини. Кількість відшуканих жертв вибуху в Магнітогорську зросла до 21 особи.