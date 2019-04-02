Син Шумахера дебютував за кермом боліда "Формули-1"

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Ракурс

Син семиразового чемпіона «Формули-1» німця Міхаеля Шумахера Мік дебютував за кермом боліда «королівських гонок» на тестах в Бахрейні.

Мік Шумахер став членом академії «Феррарі» в січні. Про це повідомляє прес-служба італійської команди «Феррарі».

Шумахер-молодший до цього не мав досвіду управління болідом «Формули-1», він тільки одного разу провів демонстраційний заїзд за кермом боліда свого батька зразка 1994 року.

20-річний німець проводить тести у складі «Феррарі», з якою його батько виграв п’ять чемпіонських титулів. У середу, 3 квітня, гонщик сяде за кермо боліда команди «Альфа Ромео».

Мік Шумахер став членом академії «Феррарі» у січні 2019 року. Минулий сезон він провів в європейській «Формулі-3» і став чемпіоном гоночної серії. У поточному сезоні він виступає в чемпіонаті «Формула-2».

Батько Міка, Міхаель Шумахер, у грудні 2013 року на гірськолижній трасі у Франції отримав серйозну черепно-мозкову травму з множинними пошкодженнями обох півкуль мозку і крововиливом. Він проходить відновні процедури з вересня 2014 року. На даний момент подробиці про стан Шумахера не розголошуються на вимогу родини пілота.