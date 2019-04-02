Вулицю XVII–XVIII ст. знайшли археологи у Києві. Фото: Страна.ру

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Вулицю XVII-XVIII ст. знайшли археологи у центрі Києва. Під час проведення охоронно-рятівних досліджень на вулиці Щекавицькій було знайдено артефакти давньоруської доби та більш пізні культурні нашарування.

Археологам вдалося виявити поховання XVII-XVIII ст. та вулицю, що була утворена після масштабної пожежі у 1811 році, повідомляється на сайті Київської міської держадміністрації.

Утім, на вказаній ділянці було знайдено і більш старі артефакти: давньоруські хрести-енколпіони, князівські свинцеві печатки, мідна бляшанка та інше. Також археологам вдалося знайти значну кількість монет та товарних пломб ХІХ ст. Ці знахідки характерні для портової зони, у якій власне й проводилася експедиція.

Також вчені виявили залишки підвалів-комор та господарських споруд. Керівник експедиції Всеволод Івакін повідомив про те, що після закінчення робіт всі знахідки буде реставровано та підготовано звіт з їхнім детальним описом.