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Давньоримські монети відкопали у Києві на Подолі. Фото: Сегодня

Давньоримські монети відкопали у Києві (ФОТО)

25 бер 2019, 13:28
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На столичному Подолі місцеві мешканці знайшли близько 20 монет доби Римської імперії. Давні скарби було виявлено на розі Кожум’яцької та Вознесенського узвозу.

Скарби місцеві мешканці виявили під час висадки фруктових дерев. Окрім монет було знайдено пряжки, фібули та рештки кераміки, повідомляє «Сегодня».

Той факт, що монети лежали на глибині 30 см свідчить про те, що скарби заховали тут нещодавно. За даними археологів, культурні нашарування у цьому місці починаються з глибини 1,5 м.

Експерти вже підтвердили справжність знайденого скарбу. Окрім монет, цікавість дослідників викликають старовинні металеві застібки для одягу — фібули, а також рештки кераміки.

Місцеві мешканці, які знайшли старовинний скарб, пообіцяли передати все знайдене у музей історії Києва.

На столичному Подолі знайшли римські монети. Фото: Сегодня

На столичному Подолі знайшли римські монети. Фото: Сегодня

На столичному Подолі знайшли римські монети. Фото: Сегодня

На столичному Подолі знайшли римські монети. Фото: Сегодня


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