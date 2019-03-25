Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Космічний зонд «Берешит» зняв на відео схід Сонця над Землею. Фото: Space.com

Космічний зонд «Берешит» зняв на відео схід Сонця над Землею

25 бер 2019, 13:25
999

Космічний ізраїльський зонд «Берешит» зняв на відео схід Сонця над Землею. Місячний апарат був запущений 22 лютого цього року ракетою-носієм SpaceX Falcon 9.

Місячний апарат від приватної організації SpaceIL в Ізраїлі був створений для конкурсу Google Lunar XPrize. Однак, потім розробники вирішили запустити зонд і зібрали необхідні для цього кошти. Наразі зонд знаходиться на навколоземній орбіті з апогеєм 405 тис. км від Землі. Про це повідомляється на сторінці компанії SpaceIL в Twitter.

Місячний апарат здійснив уже чотири маневри, а в останньому було змінено кут положення, щоб потрапити на місячну орбіту у потрібній точці. Очікується, що зонд опиниться на навколомісячної орбіті 4 квітня.

Команда компанії поділилася відео, яке зняв «Берешит».

Як раніше повідомляв «Ракурс», ґрунт планети Марс вперше пробурив марсіанський зонд HP 3, який працює в рамках програми InSight на поверхні Марса. За чотири години робот зумів заглибитися на глибину від 18 до 50 см.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Вибори-2019: стало відомо, скільки іноземних спостерігачів контролюватиме голосування в Україні

Стало відомо, скільки іноземних спостерігачів контролюватиме голосування в Україні. За голосуванням 31 березня спостерігатиме 2 тис. 344 офіційних спостерігачів від 19 міжнародних організацій та 17 іноземних держав

Новини України
21:24   25 бер

Екс-керівникам «Укрспецекспорту» оголошено підозру в заволодінні 24 млн доларів

Колишнім керівникам «Укрспецекспорту» Генеральна прокуратура України оголосила про підозру у заволодінні 24 млн дол. Ці особи переховуються від органу досудового розслідування

Новини України
16:47   25 бер