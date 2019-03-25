Космічний зонд «Берешит» зняв на відео схід Сонця над Землею. Фото: Space.com

https://racurs.ua/ua/n119842-kosmichnyy-zond-bereshyt-znyav-na-video-shid-soncya-nad-zemleu.html

Ракурс

Космічний ізраїльський зонд «Берешит» зняв на відео схід Сонця над Землею. Місячний апарат був запущений 22 лютого цього року ракетою-носієм SpaceX Falcon 9.

Місячний апарат від приватної організації SpaceIL в Ізраїлі був створений для конкурсу Google Lunar XPrize. Однак, потім розробники вирішили запустити зонд і зібрали необхідні для цього кошти. Наразі зонд знаходиться на навколоземній орбіті з апогеєм 405 тис. км від Землі. Про це повідомляється на сторінці компанії SpaceIL в Twitter.

Місячний апарат здійснив уже чотири маневри, а в останньому було змінено кут положення, щоб потрапити на місячну орбіту у потрібній точці. Очікується, що зонд опиниться на навколомісячної орбіті 4 квітня.

Команда компанії поділилася відео, яке зняв «Берешит».

Sunrise Video from #Beresheet ☀️ From the #spacecraft's point of view. In the video, #earth can be seen hiding the #sun & then exiting the same shadow created by the Earth and the sun’s exposure. This process creates a kind of sunrise image! #IsraelToTheMoon@ILAerospaceIAIpic.twitter.com/y6IR80oz73 — Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) 24 марта 2019 г.

Як раніше повідомляв «Ракурс», ґрунт планети Марс вперше пробурив марсіанський зонд HP 3, який працює в рамках програми InSight на поверхні Марса. За чотири години робот зумів заглибитися на глибину від 18 до 50 см.