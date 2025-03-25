Ізраїль відбив ракетну атаку. Фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n205060-iemenski-husyty-ta-hamas-vdaryly-raketamy-po-izrayilu.html

Ракурс

Ракетний удар по Ізраїлю завдали угруповання ХАМАС та єменські хусити.

У понеділок ввечері, 24 березня, з території Ємена та Сектору Газа бойовики тричі атакували ракетами ізраїльську територію. Однак ЦАХАЛ зумів знищити усі ворожі цілі. Про це Армія оборони Ізраїлю повідомила у Telegram.

За інформацією військових, вчора о 19.02 у населених пунктах біля Сектору Газа пролунали сирени. Згодом ізраїльські військові збили дві ракети, що перетнули територію. А близько 20:00 у кількох районах Ізраїлю пролунали сирени через пуск ракети з території Ємену. Ворожу ціль вдалося перехопити ще на підльоті до ізраїльської території.

Також у ЦАХАЛ поінформували, що повітряну тривогу оголошували й о 21.00. Тоді ізраїльська ППО збила ракету, що потрапила на територію країни з регіону бойових дій із ХАМАСом.

Нагадаємо, 18 березня Ізраїль відновив удари по сектору Гази, порушивши домовленість про припинення вогню з ХАМАС, яка була досягнута 19 січня. Такий наказ віддало ізраїльське командування, бо угруповання неодноразово відмовилося від угоди стосовно заручників. ЦАХАЛ масовано атакує командування ХАМАС середнього рівня, членів політбюро та інфраструктуру.